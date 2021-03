Z jedničky na trojku. Tento osud čeká bývalou vytíženou dopravní tepnu obcí Kámen spojující Pelhřimov a Tábor. V loňském roce totiž začal fungovat obchvat Kamene a obci se ulevilo. „Doprava se zklidnila, vlastně zde není už téměř žádná,“ smál se starosta Kamene Josef Dvořák.

Kromě nového povrchu bude mít bývalý průtah obcí i nového majitele. „U úseku, který prochází Kamenem bude majitelem obec. Už to nebude jedničková silnice, ale stane se z ní místní komunikace. Část silnice I/19, která je od obchvatu směrem na Dobrou vodu bude ve správě kraje a tento úsek také čeká oprava,“ vysvětlil Dvořák.

Nového povrchu a odvodnění se dočkají i mezi Simtany a Stříbrnými Horami na Havlíčkobrodsku. „Jde o tří kilometrový úsek. Tato část navazuje na vloni dokončený úsek Keřkov -Stříbrné Hory a stejně jako v předchozím roce se bude pracovat za úplné uzavírky silnice a doprava bude převedena na značené objízdné trasy,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Tradiční letní uzavírka čeká Třebíč

Dopravní komplikace čekají řidiče v Třebíči. Letos je totiž plánovaná oprava další části průtahu, konkrétně jde o osm set metrů dlouhý úsek od autobusového nádraží na Sucheniově ulici až po Pražskou ulici. „V jednom jízdním pruhu bude vždy zachován provoz, v druhém budeme pracovat. Pro druhý směr bude vyznačená objízdní trasa. Pro vozidla nad sedm a půl tuny bude vedena objížďka přes Stěměchy, Římov, Rokytnici nad Rokytnou zpět do Třebíče,“ nastínil Buček.

Třebíčští se tak budou muset obrnit trpělivostí, ostatně jako skoro každé léto. „Opravují to postupně, loni se dělala Bráfova třída. A takhle je to už několik let. Největší masakr to bude ve špičce, to je totiž Třebíč zacpaná i bez nějakých uzavírek. Natož když omezí hlavní tah na Okříšky a Jihlavu,“ zamýšlel se řidič Karel Dobrovolný, který po průtahu Třebíčí jezdí pravidelně.

I letos plánuje Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukce komunikací na Vysočině.Zdroj: archiv ŘSD

Rekonstrukce čeká i silnici podél Hamerského rybníku u Mrákotína. „Doprava zde bude kyvadlová za použití světelné signalizace. Nový povrch budeme dávat vždy v jednom pruhu, objízdné trasy neplánujeme,“ doplnil Martin Buček.

Nejpozději v květnu chce ŘSD začít s opravou tří úseků silnice mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem. „Akce má předpokládanou hodnotu téměř šestadevadesát milionu korun. Momentálně vybíráme zhotovitele. Rekonstrukce čeká úseky, které jsou podle výsledků diagnostického průzkumu v nevyhovujícím nebo havarijním stavu,“ nastínil Martin Buček.

V květnu začnou dopravní omezení také v Novém Městě na Moravě v Brněnské ulici. „Od křižovatky s Masarykovou ulicí směrem na Olešnou opravíme asi stři sta metrů silnice,“ dodal Martin Buček.