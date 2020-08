Řidiče ve Žďáře nad Sázavou trápí uzavírka Studentské ulice, v níž se nachází sídlo místní polikliniky i prodejny Lidl. Přibývají dotazy, kdy bude ulice opět průjezdná.

Dělníci opravují žďárskou Studentskou ulici. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Existovaly fámy, že bude uzavřená až do dubna příštího roku, ale tak to není. Studentská ulice je uzavřená od 15. června a uzavírka je povolená do konce tohoto roku. Budeme se snažit uzavírku co nejvíce zkrátit,“ uvedla na pravou míru místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.