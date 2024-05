Vylepšení systému odvodnění. Na tento problém se nyní zaměřují dělníci, kteří opravují svah a silnici u Pohledu. Silnice 1/19 ve směru ze Žďáru nad Sázavou na Havlíčkův Brod je stále uzavřená. Hotovo má být za dva týdny.

Práce na opravě svahu a silnice u Pohledu pokračují. Foto: poskytlo ŘSD

O sanaci svahu u Pohledu a uzavírce silnice první třídy Deník již opakovaně informoval. Objížďka pro vozidla do tří a půl tuny vede do Krátké Vsi a dále na Stříbrné Hory. Nákladní auta nad tři a půl tuny musí do Ždírce nad Doubravou, poté po silnici 37 do Žďáru nad Sázavou.

Práce v uzavírce u Pohledu se nyní zaměřují na odvodnění terénu. „Na dvou místech už byla vozovka odstraněna spolu se zeminou až na skálu do hloubky více než jeden a půl metru. Vybudováním zcela nového systému odvodnění bude docíleno stabilizace svahu v podobě vytvoření takzvaného sanačního polštáře. Následovat pak bude pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky,“ popsal postup prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

Na částečné omezení na silnici první třídy řidiči narazili již od léta loňského roku, úplně je silnice uzavřená od konce dubna letošního roku. Podle plánů ŘSD řidiči místem projedou za dva týdny. „Předpoklad dokončení akce je do konce příštího týdne,“ uvedl v pondělí 13. května mluvčí ŘSD Veselý.

Práce provádí společnost Silnice Čáslav za částku téměř tři miliony korun.





