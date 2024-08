Mluvčí nemocnice v Novém Městě na Moravě Helena Zelená Křížová uvedla, že jeden vjezd bude ve vstupním pavilonu a druhý u dolní brány. „Řidiči je mohou využít podle toho, ke kterému oddělení mají namířeno. Horní vjezd ve vstupním pavilonu umožní příjezd k nukleární medicíně, laboratořím, k horní lékárně, na oddělení ARO, urgentní příjem, k chirurgickému pavilonu, hematologii, oddělení dlouhodobě nemocných nebo k budově ředitelství, kde sídlí i onkologie,“ vyjmenovala.

Výjezd bude možný stejnou cestou. „Vjezd a výjezd budou od sedmi hodin ráno do dvou odpoledne regulovat pracovníci údržby. Průjezd celým nemocničním areálem nebude možný,“ upozornil technický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě Jiří Drdla.

Návštěvníci mířící do interního, dětského a gynekologicko-porodnického pavilonu nebo na radiologii budou muset použít vjezd a výjezd spodní branou. „V tomto případě vjezd a výjezd nebude regulován,“ doplnil Drdla s tím, že uzavírka silnice u chirurgického pavilonu bude rozdělena do dvou etap.

První etapa v nemocnici na Žďársku potrvá od dvanáctého do třicátého srpna. V této etapě bude uzavřena část silnice od vjezdu do patologie po parkoviště u oddělení dlouhodobě nemocných. Ve druhé etapě, která začne od třicátého srpna do konce září, bude uzavřena celá silnice, a to od parkoviště u oddělení dlouhodobě nemocných až po zaměstnaneckou jídelnu.