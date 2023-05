Uzavírka mezi Netínem a Olším: provoz na silnici zastaví oprava mostu

Až do konce října neprojedou řidiči po silnici z Netína do Olší nad Oslavou. Bude se tam opravovat most přes potok Zátoky. Uzavírka začne platit v pondělí 5. června.

Mezi Netínem a Olším bude silnice uzavřená od června do října. Ilustrační foto: | Foto: Deník/Petr Turek