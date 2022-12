Zmíněný úsek však v zimě řidiči budou moci využívat. „A pokud to počasí dovolí, budou práce pokračovat po celou zimu,“ slíbila krajská mluvčí Jitka Svatošová. S rozsáhlejšími pracemi, které silnici úplně uzavřou, pak kraj počítá v příští stavební sezoně.

Z objížďky, která je stanovená už nyní, však nejsou nadšení obyvatele dotčených obcí. „Netěší nás to, ale jsme rádi, že je to alespoň přes zimu otevřené. Terén na té objížďce nebyl dobrý, silnice na to není uzpůsobená, je úzká. V místě se navíc těžilo dřevo. Muselo se čekat, když se nakládalo, jezdí tam kamiony i autobusy,“ upozornil starosta Unčína Pavel Švarc.

Zaměstnanci jako hrdinové: novoměstská nemocnice vydala kalendář, podívejte

Naštvaní jsou také lidé z Dalečína. „Bohužel se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Objížďky jsou však nepříjemné. Mezi Dalečínem a Jimramovem je čilý dopravní ruch. Doufáme, že to příští rok už opravdu skončí,“ doufá Dalečínský starosta Pavel Kadlec.

Dle něj dostává pořádně zabrat také trasa objížďky. „Bylo by možná záhodné se potom podívat na tuto silnici Dalečín – Ubušínek a provést tam nějaké opravy. Protože je tam těžký provoz a silnice na to není stavěná,“ dodal Kadlec.

Práce na silnici druhé třídy mezi Dalečínem a Jimramovem začaly v červnu loňského roku. Na starosti je má sdružení dodavatelů Mados MT a Rocknet.