Úsekové měření u Meziříčí skončilo, prohřešků se dopustily tisíce

Velké Meziříčí – Na dálnici D1 mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou končí v sobotu 18. listopadu úsekové měření. Kvůli rekonstrukci dálnice je tam mezi 146. a 153. kilometrem rychlost snížena na osmdesát kilometrů v hodině. Meziříčská radnice teď vyřizuje tisíce přestupků řidičů, kteří toto omezení nerespektovali. „Bylo tam zaznamenáno průměrně kolem dvou tisíc přestupků týdně,“ informoval tajemník meziříčského městského úřadu Marek Švaříček.

Měřicí zařízení, jímž zúžený úsek opravované dálnice osadilo ministerstvo dopravy, v zimních měsících pracovat nebude. „Další měření začne znovu až na jaře,“ uvedl starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.

Tisíce záznamů o prohřešcích, jichž se řidiči na měřeném úseku dálnice dopustili, nyní vyřizují úředníci. Radnice pro zpracování této agendy musela přijmout nové zaměstnance. „V této první fázi je to úřednice, která zpracovává administrativu, vyhodnocuje data a vyrozumívá řidiče, že něco porušili, byli zachyceni a čeká je za to určitá sankce,“ popsal Marek Švaříček.

Zároveň už nyní radnice vybírá úředníka – „přestupkáře“, který by pak měl zpracovávat případy, kdy by šofér nechtěl pokutu v první fázi zaplatit. Pokud ve výběrovém řízení vhodného člověka najde, měl by nastoupit od 1. ledna 2018. Tým se pak má postupně rozšířit na čtyři nové pracovníky. Úřad pro ně už vyhradil a nechal upravit prostory v bývalé zasedací místnosti. „Pokud čtveřice úředníků nebude stačit, například kvůli novým měřeným úsekům, budou radní jednat ještě o dalším navýšení počtu zaměstnanců,“ doplnil tajemník.

Radnice také zřídila samostatný účet, na který budou řidiči platit pokuty, a vybrané peníze pak investuje především opět do dopravy, údržby a oprav silnic a podobně.

Na nutné úpravy zasedací místnosti a nákup potřebného technického vybavení vyhradilo Velké Meziříčí dva miliony korun. „Vše bylo předfinancováno z přebytků z loňského roku 2016,“ připomněl Marek Švaříček.

Úsekové měření má zklidnit dopravu v modernizovaných úsecích, kde auta jezdí v zúžených pruzích, a zvýšit její bezpečnost a také plynulost. Funguje tak, že detekční kamera vyfotí řidiče a zaznamená čas jeho vjezdu do měřeného úseku. Při výjezdu „zapíše“ čas opět a vypočítá z ujeté vzdálenosti průměrnou rychlost. Zařízení pak informace předá policii a příslušné obci s rozšířenou působností. Řidič, který stanovenou rychlost nedodrží, zaplatí pokutu.