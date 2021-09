Stát získal zmíněný majetek spolu s pětadvaceti pozemky o výměře téměř sedmatřicet metrů čtverečních a s finanční hotovostí pohybující se okolo tří set tisíc korun jako takzvanou odúmrť. Peníze šly do státního rozpočtu a neprodané pozemky byly převedeny do majetku Státního pozemkového úřadu, Lesů České republiky a Povodí Moravy.

Dům, prodávaný v elektronické aukci, získal jediný zájemce, který ho koupil za milion osm set třicet tisíc korun. Spolu s domem byl prodaný i movitý majetek, a to za čtrnáct tisíc devět set korun.

/FOTO/ Více než dva miliony korun a k tomu pozemky spadly do klína státu. Žďárské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových totiž prodalo nemovitost v Kotlasech, jejíž majitel zemřel bez dědiců.

