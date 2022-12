Pro obce, které si nechávají běžkařské tratě upravovat, to znamená nárůst cen za správu až o patnáct procent. „My jako subregion Velké Dářko na to peníze určitě mít budeme. Je nás více obcí, takže to zatím nevidím jako problém. Všichni chceme, aby u nás běžkaři mohli vyrazit na hezké a upravené tratě,“ sdělil starosta Světnova Pavel Štefan. Přispět obcím mohou také samotní běžkaři na transparentní účet Velkého Dářka.