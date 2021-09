A jak se lidé mohou do hry zapojit? Stačí si zakoupit vstupenku na webových stránkách www.sifrovka.cz. „Pro započetí hry je důležité mít chytrý telefon s mobilním internetem a s plnou baterií,“ radí další z členů autorského týmu Petr Juda.

Hra určená pro dvou až pětičlenné týmy se odehrává přímo v ulicích Žďáru nad Sázavou. „Hráči při ní uvidí jedny z nejzajímavějších míst města. Před nedávnem si to vyzkoušeli i klienti z nízkoprahového žďárského zařízení Ponorka a moc se jim to líbilo,“ zmiňuje Markéta Homolková.

Venkovní únikovou hru s příběhem si zájemci mohou přijet vyzkoušet do Žďáru nad Sázavou. Pod názvem Šifrovka se skrývá přibližně tříhodinová procházka spojená s luštěním šifer a hledáním schovaných kódů. „Dříve ve Žďáře fungovala Escape game. Nabízela dvě vnitřní hry a jednu venkovní. Bohužel pak skončila. Šifrovka je o něco delší a těžší. Máme vlastní autorskou webovou aplikaci, příběh i šifry, takže se nikdo nemusí bát, že by podobnou hru už někdy zažil,“ přibližuje žďárskou únikovou hru členka autorského kolektivu Markéta Homolková.

Obliba únikových her stoupá. Ve Žďáře nad Sázavou si zájemci mohou vyzkoušet Šifrovku. | Foto: Se souhlasem Markéty Homolkové

Víc hlav víc ví. U únikových her je důležité, aby bylo víc lidí. Navíc je to pěkný tmelič vztahů, popisuje Kateřina Veselá ze Žďárska, která má únikové hry ve velké oblibě.

