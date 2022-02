Kolekce černobílých snímků přináší fantastické záběry. „Obrázky z mikroskopu nám mnohdy připomínají běžné objekty: Květiny, zvířata, krajiny a přitom jsou něčím zcela odlišným. Jsou to viry, krystaly, buněčné útvary. Tato podobnost nás fascinuje a současně poučuje, že vše v přírodě má jasný základ ve formách a tvarech. Nacházet jejich skutečná pojmenování přísluší ale odborníkům. Biologům, fyzikům, chemikům. Ti ostatní mohou vidět a vnímat něco obdobného abstraktnímu umění,“ popsal výstavu Vladimír Kolařík ze společnosti Delong Instruments.

Snímky nemocnice nabídne do konce března, v Horácké galerii pak budou do června letošního roku. „Věřím, že pro návštěvníky bude výstava zajímavou exkurzí do světa, který je pro běžného člověka okem neviditelný. Elektronová mikroskopie, na rozdíl od mikroskopie světelné, vidí až tisíckrát menší objekty,“ sdělila ředitelka Horácké galerie Věra Staňková.

Doprovodná výstava v novoměstské nemocnici určitě potěší a zaujme nejen pacienty, kteří do nemocničního zařízení přicházejí, ale také odbornou veřejnost. „Tajemný svět virů, krystalů a buněčných útvarů má se zdravotnictvím hodně společného. Na druhé straně ho vystavené snímky tak nějak polidšťují a představují v jiné podobě. Snad se budou návštěvníkům líbit a pomohou jim zpříjemnit chvíle strávené v nemocnici,“ konstatovala ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

První elektronový mikroskop zkonstruoval německý badatel Ernst Ruska v roce 1931 a v roce 1986 získal za tento objev Nobelovu cenu. Již roku 1949 byl sestrojen první československý elektronový mikroskop díky práci studentů brněnské techniky: Armina Delonga, Vladimíra Drahoše a Ladislava Zobače. Tím byla založena dnes již šedesátiletá tradice, která zařadila Brno mezi několik světových středisek tohoto špičkového oboru.

Doprovodným programem výstavy bude beseda s českým fyzikem Vladimírem Kolaříkem, která se uskuteční ve středu 16. února v pět hodin odpoledne v Horácké galerii.