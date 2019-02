Rokytno /FOTO, VIDEO/ – Až do 14. února se budou ve městech a obcích pohybovat tříkrálové skupinky, které se zpěvem staré známé koledy zvoní u jednotlivých dveří, aby lidem předaly novoroční pozdrav a pomohly vybrat peníze na dobrou věc. Kašpar, Melichar a Baltazar chodili o víkendu i v Rokytně.

„Trochu nám letos komplikovalo situaci počasí, hodně to klouzalo, museli jsme dávat pozor,“ přiblížila letošní obchůzku tří králů v Rokytně u Nového Města na Moravě Miroslava Stupková.

Vesničkou tentokrát procházely hned dvě tříkrálové skupinky a většina obyvatel už na ně netrpělivě čekala. „Nejvíce se na tři krále asi těší babičky. I když naši písničku slyší pořád dokola, pokaždé mívají slzy v očích a jsou šťastné, že jsme na ně opět zazvonili. A když někdo není zrovna doma, tak pak přijde a přinese peníze na tříkrálovou sbírku k nám,“ řekla Miroslava Stupková.

V Rokytně se tato tradice drží už několik let. O koledníky nikdy nebývá nouze. „Děti se už předem domlouvají samy, na obchůzku se moc těší. Odměnou je jim pak filmové představení, žďárská charita jim zajistí promítání v kině ve Žďáře nad Sázavou. A musím taky pochválit rokytenské dobrovolné hasiče, kteří děti do Žďáru ochotně odvezou,“ poznamenala Miroslava Stupková.

Tříkrálové skupinky jsou nepřehlédnutelnou atrakcí, kterou si občas nenechají ujít ani motoristé projíždějící kolem. „Letos nás to trochu překvapilo. Bylo to krátce poté, co jsme obchůzku začali. Najednou u nás přizastavilo auto a cestující měli velkou radost, když jsme jim také zazpívali. Dali nám pak také příspěvek do pokladničky,“ usmála se Miroslava Stupková.