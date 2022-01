I přesto, že výrazná investice, na rozdíl od let minulých, letos město nečeká, zasáhnou do běžného života místních podstatně opravy. „V roce 2022 neplánujeme žádnou větší akci, jakou byla stavba bazénu nebo Sportovní haly. Velká část peněz půjde na rekonstrukce a opravy ulic. Ty ale budou masivní,“ uvedl v rozpočtové zprávě vedoucí finančního odboru Jaroslav Koutník.

Novoměstská radnice se v novém roce zaměří na opravu silnic a chodníků. „Tyto zásahy možná nejsou tak finančně nákladné, ale mají svůj význam. Především z pohledu bezpečnosti a každodenního využívání,“ zdůraznil místostarosta města Stanislav Marek.

Suterén žďárského kulturáku ukrývá železniční ráj. Hořel tam i les nad železnicí

Co se týče oprav, největší omezení čekají v blízké době na obyvatele ulice Budovatelů. „Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně sítí. Obměněna budou i parkovací místa a kontejnerová stání. Finální částka se bude pohybovat okolo devíti milionů,“ popsal rozsáhlou rekonstrukci Marek.

Parkování na ulici Budovatelů trápí místní delší dobu. V těsné blízkosti ulice stojí Městské lázně a jejich návštěvníci stávají právě na zde a zabírají tak parkovací místa určená obyvatelům přilehlých bytů. Problémem je i neefektivní řízení provozu. „Parkování je tady teď hrozné. Už odpoledne je problém zaparkovat a večer je to to stejné. Jediné štěstí je, že máme kousek parkoviště u Billy a občas tak můžeme parkovat tam,“ postěžoval si Pavel Starý z Nového Města na Moravě a pokračoval: „Nejhůř se parkuje v noci. To znamená, že tady stojí auta hlavně obyvatel ulice, takže nevím, jestli tohle vyřeší opravy a nějaké změny.“

Plánované opravy a investice



- ulice Budovatelů - kompletní rekonstrukce



- ulice Lesní - rekonstrukce



- Oprava singletracků



- Slavkovice - oprava čelní hráze rybníka



- Hlinné - kanalizace



- Pohledec - síťování pozemků



- Olešná - lávka podél silnice

Podporu při údržbě a pravidelné opravy potřebují i sportoviště, která jsou jedním z lákadel města. Cyklistické singletracky v lese Ochoza každoročně navštíví tisíce sportovních nadšenců a profesionálních sportovců. V rozpočtu tak město myslí i na ně. „Na opravu singletracků připadne asi dva a půl milionu korun. Zhruba polovina ale bude pokryta dotací z Kraje Vysočina,“ informoval Koutník.

Více než tři miliony korun investuje novoměstská radnice do oprav a údržby vodních nádrží ve městě a jeho místních částech. „Většina částky padne na opravu čelní hráze rybníka ve Slavkovicích. Zbytek pak půjde na běžné opravy a údržbu,“ zdůraznil opravu vodní nádrže v jedné z místních částí místostarosta.

Poměrně vysoké částky poputují i do dalších místních částí. Díky tomu se opět rozroste přilehlý Pohledec či se sníží bezpečnostní riziko v Olešné. „V Pohledci se uskuteční síťování pozemků pro nové rodinné domky asi za devět milionů korun. V Olešné plánujeme vybudovat lávku vedle mostu, podél silnice, pro zvýšení bezpečnosti chodců a v Hlinném budeme pracovat na kanalizaci,“ popsal Marek nejzásadnější stavitelské zásahy do běžných životů obyvatel přilehlých částí.

Na některých projektech se budou podílet dotační programy a ty mají při realizaci přednost. Naplnění rozpočtových plánů doprovází problémy. Dnes je složitější vysoutěžit firmy na realizace. Přesto věřím, že se to podaří a vše dotáhneme,“ dodal místostarosta Marek.

Rozpočet v Novém Městě na Moravě počítá na rok 2022 se schodkem třiačtyřiceti milionů. Krytý bude vlastními prostředky města. „V investičním fondu máme rezervováno asi sedmdesát milionů, na velké opravy pak dalších sedmadvacet,“ shrnul finanční rozpětí místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. Celkové výdaje města jsou pak naplánovány na 319 milionů.