Příkopy podél cest nabízí občas účastníkům úklidové akce i nepříjemná překvapení. Například na trase, která je určena rokytenským hasičům, teče pokaždé na jaře potůček, jehož okolí je rozbahněné. „Dcera se vloni rozběhla pro nějaký odhozený kelímek a vrátila se jen s jednou botou. Její druhá bota zůstala uvězněná v bahně. Museli jsme ji vytáhnout. Dcera pak dlouho váhala, jestli má jít dál bosky nebo si tu špinavou a mokrou a nevábně „vonící“ botu znovu nazout,“ prozradila jednu z příhod Miroslava Stupková z Rokytna.

Účastníci těchto akcí se ovšem shodují v tom, že si při sbírání odpadků užijí i spoustu legrace. „Sranda je u toho vždycky,“ potvrdila další členka rokytenského hasičského sboru Alena Ondrová. „A taky si společně popovídáme, jindy na to většinou nezbývá čas,“ doplnila její slova Miroslava Stupková.

Také kukličtí hasiči nechodí sbírat příkopy s vážnou tváří a pusou zamčenou na zámek. „Bývá u toho plno řečí a smíchu,“ nechal se slyšet Vladimír Peňáz.

Dobrovolným hasičům z Kuklíku se letos hned na začátku akce podařilo vykouzlit úsměvy na tvářích nejmladších členů hasičského sboru. „Velice jsme děti potěšili tím, že se mohly svézt novým hasičským autem. Všechny byly nadšené, okamžitě všem okolo hlásily, že se jede na výlet. Jen jsme je trochu zklamali, když po chvilce auto zastavilo a oni museli jít sbírat odpadky. Ale stejně se jim to líbilo,“ poznamenal Vladimír Peňáz.

Do úklidu se zapojují velcí i malí. A světe div se, nikdo z nich nemá čas na to, aby držel v ruce mobilní telefon a komunikoval se vzdáleným přítelem. Baví se prostě spolu. A také společně uklízí.„Děti se navíc takto učí chovat se dobře k přírodě,“ podotkla Miroslava Stupková.

Na svých úklidových cestách najdou dobrovolníci pokaždé nějaké zajímavé „poklady“. Ani letošní rok nebyl výjimkou. „Našli jsme pneumatiku, poklice na kola a další části automobilů, které jim zřejmě odpadly při nějakém nárazu. Pak zlomené lyžařské hůlky a spoustu plechovek od piv a lahví od tvrdého alkoholu. Nechápu, jak zrovna tohle někdo může házet do příkopů. Možná to jsou pozůstatky z občerstvení, které si dávají cestou ze zábavy,“ kroutila hlavou nad tím, co všechno lidé dokáží odhodit, Alena Ondrová.

„My jsme zase tentokrát měli dva unikátní nálezy. Našli jsme cestou kotoučovou pilu a ještě klíče od auta. Dokonce stále ještě fungoval i centrál,“ pochlubil se nejlepšími letošními „úlovky“ kuklických hasičů Vladimír Peňáz. „Nejvíce odpadků jsme našli v příkopech v prvních letech, teď už jich bývá o něco méně,“ dodal.

A odměna za vyčištění příkopů podél silnic? „Pokaždé, když se mě někdo zeptá, co z toho máme, tak mu odpovídám, že dobrý pocit,“ rozesmála se Alena Ondrová.