„Třicet let jsem pracovala pro Český Červený kříž, a když přišla nabídka z Pointu jet na seniorský tábor, hned jsem na ni kývla. Potkala jsem tady známé z Červeného kříže, ale našla další fajn přátele. Baví mě program, který respektuje naše limity, ale zároveň nám dává možnost se překonávat,“ uvedla Jana Chlupáčková z Havlíčkova Brodu.

Přijela společně s kamarádkou Danou Zámečníkovou, která plánuje využít nabídku Senior Pointu, která se právě připravuje: „Příští rok bych ráda na tábor společně se mnou vzala i svá vnoučata. Organizátoři chtějí vyjít vstříc hlídacím babičkám a dědečkům, což přivítám.“

Program zahrnuje nejen procházky, ale i rehabilitační cvičení, návštěvy zajímavých míst v okolí, opékání buřtů, závody v kuželkách a další činnosti. „Moc stojíme o to, aby se do aktivit zapojilo co nejvíce táborníků, a proto těm, kteří mají omezenou pohyblivost, nabízíme částečné zdolání tras automobilem. Jde nám o to, aby si aktivity všichni užili společně, aby si co nejvíce odpočinuli, a když už se unaví, aby to byla únava vítaná,“ dodala Ilona Loužecká.