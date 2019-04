Nedvědice - V pořadí už 46. ročník turistického pochodu Za krásami okolí Nedvědice v sobotu 27. dubna odstartuje z nedvědické sokolovny.

Oblíbeného výšlapu na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se každým rokem účastní stovky lidí z celé republiky. Letos je připraveno sedm tras pro pěší v délce od 7 do 50 kilometrů a sedmatřicetikilometrová trať pro cykloturisty. „Prezence účastníků pochodu na 50 kilometrů je v sokolovně od 6 do 7 hodin, na 34 kilometrů od čtvrt na devět a pro ostatní trasy od 8 do 12 hodin,“ informoval hlavní vedoucí pochodu, který pořádá odbor Klubu českých turistů v Nedvědici, Petr Vejrosta. Start desetikilometrové trasy je z nádraží v Doubravníku, a to v době od 7.45 do 10.10 hodin.