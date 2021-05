Na milovníky příběhů, jimiž rozhodně nemusejí být jen děti, zde čeká na šedesát originálních postaviček z vatelínu, molitanu nebo i těch, které vznikly metodou zvanou kašírování. „Takto jsem vyrobila například jelena ze Smolíčka pacholíčka. Základem je konstrukce, v tomto případě dřevěná. Dále jsem natvarovala pletivo, to jsem vyplnila montážní pěnou a pak kašírovacím způsobem polepila papírem a látkami. Důležité je, aby vše pořádně proschlo,“ usmívá se umělkyně přímo v prostorách teprve loni otevřené výstavy.

Sympatická Šakvičanka, která se narodila v Novém Městě na Moravě a dvacet let žila v Hlinsku, začala postavičky vyrábět až po narození druhého syna. „Dostala jsem tehdy od kamarádek malou čarodějnici na pověšení. A to mě tak nějak nakoplo. „Začala jsem s postavičkami z molitanu. A rázem jich byla plná půda. No a mě začala nahlodávat myšlenka vytvořit malý český Disneylandu. Samozřejmě s nadsázkou,“ vypráví žena.

Prostory pro její sen jí nabídli z obce. „Velkou část včetně sklepení zabírá výstava, tu menší pak prostory pro hraní dětí. Právě ty bych ráda rozšířila, tak uvidíme,“ usmívá se tajemně Lexová, která je velkou milovnicí především starých českých pohádek.

Z Ježíška se stal Smolíček

Posledními postavičkami, které vytvořila, jsou Krakonoš, Smolíček a zlá královna. „Prozradím vám, jak vznikly. Původně měly být součástí betléma jako Marie, Ježíšek a Josef. Ale covid nás zavřel. Bylo mi líto je neukázat. A tak se z Ježíška stal Smolíček, z Josefa Krakonoš a z Marie zlá královna,“ směje se žena.

K tvorbě pohádkových postav měla i vzhledem ke svému původnímu povolání blízko. „Vyučila jsem se tkadlenou, přestože jsem si hrozně přála být kadeřnicí. V Hlinsku jsem se živila jako aranžérka, později jsem aranžovala výlohy. Také jsem vedla dětský pohádkový kroužek. Když jsem se pak přestěhovala zpátky domů, pracovala jsem v Domovince v Němčičkách, kde jsem zase tvořila s klientkami. Protože mám stále ještě i jiné zaměstnání, nezbývá mi na loutky moc času. Sním tedy o tom, že se časem budu skutečně věnovat právě jen svým pohádkovým loutkám,“ vyznává se usměvavá dáma, která je dokonce už i babičkou malého vnoučka.

Pohádková výstava je v Šakvicích otevřená až do letních prázdnin každý víkend vždy od dvou do šesti hodin odpoledne. O letních prázdninách pak v témže čase, ale každý den. Přístupná bude i v září a v říjnu. A to taktéž o víkendech v čase od jedné do šesti hodin odpoledne.