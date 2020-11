„Finišujeme, čeká nás jen zalití spár asfaltem a pokládka vodorovného dopravního značení. Vše už však běží jen v rámci takzvaného posuvného pracovního místa, a provoz se tak omezí pouze v aktuálním místě prací,“ sdělil Deníku Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Hotovo by mělo být do poloviny měsíce. „Záleží na počasí. Počítáme s dokončením do 10. listopadu,“ dodal Buček.

Zdroj: ŘSD