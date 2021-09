Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina. Ten musí nejprve celou akci „posvětit“. Na nové parkovací plochy bude nemocnice potřebovat více než milion korun. „S prací by se mohlo začít na jaře roku 2022,“ přiblížila časový harmonogram mluvčí novoměstské nemocnice.

Na nová parkovací místa si však řidiči budou muset ještě nějaký čas počkat. „V tuto chvíli je připravena studie, na které se dál pracuje. Připravují se i dokumenty potřebné pro získání všech povolení. Je to investiční akce nemocnice, musíme ale získat souhlas zřizovatele nemocnice,“ popsala Tamara Pecková.

„Je tam možné získat minimálně třicet parkovacích míst, parkoviště by se mohlo prodloužit směrem k vlakové zastávce,“ pokračoval Michal Šmarda.

Do novoměstské nemocnice míří pacienti z celého žďárského okresu. Nabídka parkovacích míst je ale stále nedostatečná. A v poslední době se ještě o něco snížila. Návštěvníkům nemocnice totiž sloužila k parkování i odstavná plocha pod Komunitním domem seniorů. Na její části teď ale vzniká nový bytový dům, takže počet parkovacích míst tam rapidně klesl. „Byla to jen dočasná plocha, se kterou se nikdy nepočítalo dlouhodobě. Nicméně lidé ji využívali. Pro řidiče, kteří v té lokalitě bydlí, jsme upravili parkovací plochu za jejich domy. A pro návštěvníky nemocnice přibudou místa na horním parkovišti,“ uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda.

