„U gymnázia vznikne plnohodnotná autobusová zastávka s přechodem pro chodce. Tak, aby byla v této lokalitě zvýšena bezpečnost,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Tyršovu ulici ale čekají i další změny. „Chodníky budou kompletně provedeny v žulové dlažbě, a to včetně žulových obrubníků. Takže ulice důstojným způsobem ukončí historické jádro města,“ podotkl Michal Šmarda.

„Stavbu to sice trochu prodražilo, ale bude to stát za to. Bude to kvalitní a centru města odpovídající typ chodníku. Zároveň to zvýší i bezpečnost pohybu lidí,“ dodal.

Zvýšenou bezpečnost chodců zajistí také nový přechod přes sousední ulici Žďárskou, který vznikne od vyústění Tyršovy ulice směrem k budově Policie České republiky. „Lidé, kteří půjdou od nemocnice, tak mohou využít pěknou cestu od Klečkovského rybníka přes nově vybudovaný a nasvětlený přechod, pak nahoru po Tyršově ulici po nově vybudovaném chodníku až ke gymnáziu,“ popsal Michal Šmarda.