Tvořivost bude stát 2,6 miliardy. Ve žďárském zámku vznikne centrum kultury

Tanec, divadlo, hudba, film a další kulturní aktivity začne rozvíjet nové kreativní centrum ve Žďáře nad Sázavou. Vznikne do roku 2025 ve žďárském zámku a stane se jedním z 29 středisek po celém Česku, která mají obnovit kulturu v regionech po covidové pauze. Z evropských peněz se mezi tyto projekty rozdělí celkem 2,6 miliardy korun. Cena za vznik žďárského centra zatím nebyla zveřejněna, jeho budoucí podobu už ale přibližují první ilustrační nákresy.

Nové kulturně-kreativní centrum vznikne v budově žďárského konventu. Takto by mohl vypadat po rekonstrukci. Začátek stavby centra je naplánovaný na letošní říjen. Úpravy by měly trvat do ledna 2025. | Foto: poskytla Linda Vojancová