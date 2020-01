/FOTOGALERIE/ O více než dvě stě tisíc korun více než loni se vybralo při letošní Tříkrálové sbírce ve žďárském okrese. Tu zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Koledníci v zapečetěných pokladničkách díky štědrosti dárců ve městech a obcích regionu nashromáždili celkem 3 782 121 korun.

Tříkrálová sbírka 2020 na Žďársku. | Foto: Zbyněk Čech

„Je to o 205 692 korun více než v roce loňském. Chtěla bych dárcům moc poděkovat za jejich štědrost. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli bez spolehlivých koordinátorů sbírky a samozřejmě bez tříkrálových koledníčků. I jim patří moje velké poděkování. Zároveň bych všem chtěla vzkázat, že si jich moc vážím. Koledníkům za to, že věnují svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek v podobě špatného počasí či nepříjemných reakcí oslovených. Dárců si vážím za to, že nejsou lhostejní k lidem v těžkých životních situacích. A oběma skupinám ještě jednou moc děkuji, protože bez nich by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se to daří s jejich pomocí,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.