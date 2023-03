Třicet kilometrů silnic nižších tříd se letos bude opravovat na Žďársku. Celková rekonstrukce čeká také šest mostů a rozsáhlejší údržba dalších osm mostních konstrukcí. Vyplývá to z informací Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Na Žďársku se postupně opravují silnice nižších tříd. Na snímku křižovatka v Novém Veselí. | Foto: KSÚSV

Na Žďársku se v letošním roce opraví přibližně 30 kilometrů vozovek druhých a třetích tříd. Pokračovat bude například komplikovaná rekonstrukce silnice II/357 mezi Dalečínem a Unčínem, kterou v kritickém úseku narušují sesuvy půdy. „Odborníci doporučili silnici uzavřít,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu na Vysočině Miroslav Houška. Podle harmonogramu mají stavební práce na sanaci svahu a rekonstrukci cesty pokračovat od dubna.

Dělníci také letos opraví silnici II/354 na hrázi Špitálského rybníku v Zahradišti a havarijní úsek stejného tahu mezi Zahradištěm a Zásekou. Nového povrchu se dočkají také silnice II/388 mezi Bohdalovem a Březím nad Oslavou a II/354 u Netína. Lépe se po letošní opravě pojede i řidičům u Dolní Rožínky, Polničky, Herálce, Dolní Libochové, Velkého Tresného či Velké Losenice.

Po rekonstrukci budou jako nové také mosty, například v Olší nad Oslavou, Cikháji, Českých Milovech, Bolešíně, Vlkově nebo Domaníně. Větší údržba čeká mostní konstrukce ve Velké Bíteši (přes Bítýšku), v Nové Vsi u Heřmanova, Pohořílkách, Herálci či Obyčtově.

Do oprav silnic nižších tříd na celém území Vysočiny se má v letošním roce investovat víc než miliarda korun z krajských, státních a evropských zdrojů. Přibližně 537 milionů kraj získal ve formě příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. “Dalších více než 250 milionů korun rezervujeme ve vlastním rozpočtu a zhruba 440 milionů korun jsme připraveni vyčerpat z evropských fondů,“ uvedl krajský náměstek Houška.

Přehled všech dopravních staveb v roce 2023 mohou řidiči sledovat v mapové aplikaci na veřejně přístupných webových stránkách Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. (KSÚSV).

Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) v roce 2023:

Opravy silnic na Žďársku:



II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602 (úseky Zahradiště a Zahradiště – Záseka). - 1,1 km

II/357 Dalečín – Unčín – 0,5 km

II/388 Bohdalov - Březí nad Oslavou - 5,22 km

II/354 křiž. II/602 –Netín - 2 km

III/38710 Rožná - Dolní Rožínka – 4,261 km

II/350 Polnička – křiž. I/37 – 1,35 km

III/35016 Polnička průtah – 0,63 km

II/352 Sázava - křiž. I/19 – 0,65 km

III/3438 hr.kr. PCE – Herálec – 1,7 km

III/36044 Dolní Libochová - křiž.II/389 – 2,14 km

III/3625 křiž. II/362 - Velké Tresné – 1,83 km

Rekonstrukce mostů na Žďársku:



III/35433 Olší nad Oslavou - most ev. č. 35433-2 – celková rekonstrukce

II/350 Cikháj - most ev. č. 350-013 – celková rekonstrukce

III/35725 České Milovy - most ev. č. 35725-4 – celková rekonstrukce

III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3 – celková rekonstrukce

III/3792 Vlkov - most ev. č. 3792-1 – celková rekonstrukce

III/36035 Domanín - most ev. č. 36035-2 – celková rekonstrukce

