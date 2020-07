Třemi Studněmi projede denně tisícovka aut. V obci chtějí ochránit chodce

Nový chodník, který propojí střed obce s parkovištěm u rybníku Sykovce, plánují postavit ve Třech Studních. „Bude navazovat na stávající chodník, jehož část se bude zároveň opravovat. Už na to máme schválenou dotaci. Zrealizujeme to do roku 2021,“ potvrdil třístudenský starosta Miloš Brabec.

