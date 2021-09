Tři města na Brodsku a Žďársku málem přišla o pobočku zdravotní pojišťovny

Chtěli nám zavřít zdravotní pojišťovnu. To by nám chybělo, řekl Deníku Jaroslav Havlíček z Ledče. Tři města v Kraji Vysočina málem přišla o pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nebýt vstřícnosti tamních městských úřadů. Potvrdila to i mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Ve Světlé nad Sázavou sídlí VZP nově v budově městského úřadu. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V Ledči už museli oželet finanční úřad. Místo policejní služebny je tam jen stanice. Zmizela i banka, zůstal jen bankomat. Teď měla přijít na řadu i zdravotní pojišťovna. „Všeobecná zdravotní pojišťovna se přestěhovala do nového kontaktního pracoviště v Ledči na Husovo náměstí 16. Otevřená je každou středu,“ informoval starosta Zdeněk Tůma. Jak upřesnil, původní sídlo zdravotní pojišťovně nevyhovovalo, tak město vyšlo vstříc. „Pojišťovna byla v soukromých prostorách, kde nebyla spokojená, zřejmě s nájmem. Dospěli jsme k řešení. Nové prostory patří městu. Zdravotní pojišťovna bude hradit výdaje spojené s užíváním kanceláře pouze za tu dobu, kdy bude pobočka otevřená,“ doplnil. Ulici v Ledči nad Sázavou opravili moderně během jediného dne Přečíst článek › Podobně je to i v sousední Světlé nad Sázavou. „Všeobecná zdravotní pojišťovna po delší pauze opět otevírá od září své kontaktní pracoviště ve Světlé. Pro své klienty bude pracoviště v malé zasedací místnosti městského úřadu. Otevřeno je vždy v pondělí,“ informovala mluvčí městského úřadu Blanka Sedláková. Přestěhované pobočky VZP

Ledeč nad Sázavou – Husovo náměstí 16

Světlá nad Sázavou – budova městského úřadu

Žďár nad Sázavou – středisko volného času

Zdroj: Městské úřady a VZP Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové na Vysočině již dlouhodobě funguje spolupráce se samosprávou. „Pracoviště Ledeč a Světlá nad Sázavou jsou v prostorách městských úřadů. Pracovník VZP zde působí jednou týdně s vazbou na úřední hodiny městského úřadu,“ popsala a dodala: „K tomuto kroku jsme přistoupili, aby nedošlo k přerušení poskytovaných služeb a servisu pro naše klienty a rozsah stávajících služeb byl zachován.“ Krásné výhledy: u Stromu života nad Jámami může člověk plakat i vykřičet bolest Přečíst článek › Pobočka zdravotní pojišťovny se stěhovala i ve Žďáře nad Sázavou. O pobočku obyvatelé Žďáru tedy nepřijdou. „Všeobecná zdravotní pojišťovna nalezla od 1. září 2021 minimálně na dalších pět let nové místo ve středisku volného času na ulici Horní. Jsme rádi, že došlo k oboustranné dohodě mezi pojišťovnou a městem na pronájmu v městských prostorách,“ informoval radní Josef Klement. Pobočka zdravotní pojišťovny se přestěhovala z polikliniky. Radnice vytipovala několik možností, kde by mohla nadále sídlit. „Vybrané místo bylo zvoleno s ohledem na potřeby našich klientů a zároveň tak, aby mělo bezbariérový vstup. Pobočka se stěhovala z důvodu rekonstrukce využívaných prostor,“ upřesnila mluvčí Plívová a zdůraznila, že v rámci Kraje Vysočina nedošlo k uzavření žádné pobočky.



