Vykoledované peníze budou pomáhat potřebným. „V letošním roce podpoříme především svozy našich uživatelů do denních stacionářů Rosa a Nesa, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem financí na jejich zajištění. Každodenní svozy jsou finančně nákladné a nelze jejich provoz hradit pouze z příspěvků klientů. Dále pak plánujeme rozšíření terénních služeb, které jsou v současné době velmi žádané. A v neposlední řadě sbírka pomůže i těm, kteří žijí v tíživé finanční a hmotné nouzi. Jejich počet v poslední době stále roste,“ vysvětlila ředitelka oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.

Vzhledem k hygienickým opatřením, přemístila žďárská Charita v letošním roce veškeré doprovodné aktivity do online prostoru.

„Velmi úspěšný byl děkovný Tříkrálový koncert s Horáckou muzikou, který je stále ke shlédnutí na našich webových stránkách nebo na YouTube. Po roční pauze se otevřela i Benefice pro Tříkrálovou sbírku, a to ve spolupráci s místními základními uměleckými školami,“ uvedla Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Na facebookové stránce benefice je možné shlédnout příspěvky žáků ze Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem.

Do tříkrálového koledování se zapojilo přes 2 100 dobrovolníků. Koledníci využili 534 kasiček. I letos pomáhali studenti Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborné školy v Novém Městě na Moravě. Ti oslovovali v den svátku Tří králů veřejnost na náměstích obou měst. Vybraná částka je pak o téměř půl milionu vyšší než v roce 2020, kdy se sbírka uskutečnila v tradiční formě bez hygienických opatření.

Do budoucích let si žďárská Charita přeje vytvořit síť koledníků i pro větší města. „Stále máme mnoho ohlasů, že nedošlo k tříkrálovým návštěvám a majitelé domů to moc mrzí. Naše dobrovolnické centrum Kambala se proto pokusí oslovovat nejen mladé lidi v průběhu celého roku, abychom naši početnou tříkrálovou základnu ještě rozšířili,“ doplnila Veronika Dobrovolná.