První písemná zpráva o obci pochází z roku 1247. Na listině markraběte Přemysla se mezi svědky objevuje i Voyteh de Bystrice a Stepanus de Zubri. Jde s největší pravděpodobností o syny Štěpána z Medlova a předpokládá se, že Štěpán II. osadu založil. A také v ní dočasně sídlil. Název obce připomíná, že Zubří patřilo pánům erbu zubří hlavy.

A jak se v Zubří žije nyní? „Teď Zubří, stejně jako jiné obce v této době, moc nežije. Ale i přes všechna omezení nespíme a chystáme velké akce. Letos budeme například realizovat novou čistírnu odpadních vod. Bude to stát asi osmnáct milionů korun,“ říká starosta Zubří Jiří Havlíček.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

V Zubří čistírna odpadních vod dosud nebyla?

Byla. Je asi osm let stará. Ale už kapacitně nestačí, protože se Zubří hodně rozrostlo.

Kolik máte obyvatel?

Pět set třicet. Když jsem před deseti lety začínal dělat starostu, tak mělo Zubří asi tři sta osmdesát obyvatel. Mladí u nás zůstávají, nikdo se nestěhuje. A pořád se u nás rodí hodně dětí.

Kolik dětí má taková průměrná zuberská rodina?

Většinou tady mají po třech dětech. Jinde je to výjimka, ale v Zubří je to standard. V některých rodinách mají i čtyři děti.

Když už mluvíme o dětech, máte pro ně školu a školku?

Obojí. Školu ale jen pro první stupeň, do čtvrté třídy. Do školní budovy jsme v poslední době hodně investovali. Je tam nová kuchyň, konvektomat… Co škole ale chybí, je tělocvična. Děti cvičí ve škole na chodbě. Proto máme v plánu postavit na školní zahradě víceúčelovou halu, která by sloužila primárně pro účely školy. Tento projekt budí v obci záporné i kladné emoce. Musíme počkat, až nám projektanti spočítají cenu. A také musíme získat dotaci.

Jaký cenový strop budete akceptovat?

Tak osm milionů pro obec. Zbytek bychom chtěli získat z dotace. Pokud by byla sedmdesátiprocentní, tak by se celková částka na víceúčelovou halu mohla pohybovat okolo pětadvaceti milionů korun. Samozřejmě, že bez dotace bychom do toho nešli.