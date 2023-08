Petr Pazour, Nové Město na MoravěZdroj: se souhlasem Petra Pazoura

Petr Pazour, Nemocnice Nové Město na Moravě

soutěžní číslo 6

Petr Pazour chtěl od malička pomáhat lidem a být s nimi v kontaktu. V novoměstské nemocnici pracuje od prvopočátku své zdravotnické kariéry, postupně se vypracoval až na post vrchní sestry neurologického oddělení. Většinu času tráví v práci, která je jeho koníčkem.

Proč by si zasloužil vyhrát?

„Je empatický, má rád nové výzvy, rád navazuje kontakty s kolegy z jiných pracovišť v rámci profesního růstu a předávání nových zkušeností. Do soutěže šel s tím, aby mohl reprezentovat nemocnici a tým neurologického oddělení. Jeho motto je, že jediný způsob, jak dělat svou práci, je milovat to, co děláš,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.