Důchodci z Vysočiny cestují i za koronaviru: díky virtuální realitě, podívejte

Do lesa, na koncert, na pláž nebo na výlet se podívali třebíčští senioři i v době krizových opatření. A to díky projektu, který zapůjčil do domovů přes čtyřicet headsetů s virtuálními zážitky, které bylo natočené přesně na míru pro důchodce.

Díky projektu mohli senioři vycestovat ze svých domovů. a podívat se na řecké pláže, do Amsterdamu, českých lesů nebo na koncerty alespoň virtuálně. | Foto: archiv projektu Kaleido

Senioři v Domě Vltavínská si virtuální cestování opravdu užívali a výlety je rozpohybovali jak fyzicky tak psychicky. „Dokážou je totiž vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často rozpovídají, nebo se rozpomínají na minulost. Když je virtuální realita šitá na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup demence,“ říká Marek Háša, autor projektu Kaleido. Zlatá svatba: manželé Medunovi z Jihlavy si řekli své ano podruhé Přečíst článek › Nejlepší odezvy zaznamenaly mezi výletníky procházky v přírodě a toulky po Česku, například návštěva hradu Karlštejn. „Kdysi jsem tam byla jako mladá, takže bylo hezké se na Karlštejn znovu podívat, byť jen virtuálně,“ komentovala seniorka Marie Doležalová. Do budoucna plánují autoři projektu rozšířit výběr možných výletů. V nejbližší době se cestovatelé mohou těšit na návštěvu Italského pobřeží nebo muzejní vycházku po Praze.