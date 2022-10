Bolesti svalů, hlavy, kloubů. Zažili to zřejmě všichni. Jedná se o hlavní příznaky chřipky, kterou se v minulosti nakazil asi každý. Odborníci čekají, že její letošní vlna bude silnější než obvykle. A k tomu se přidává i nárůst lidí pozitivních na covid. Ti, kterých se to týká, na to už reagují. „V naší nemocnici jsme preventivně zakázali návštěvy. Čísla covidu na Třebíčsku rostou, ale pociťujeme i nárůst chřipek,“ informovala mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

Nemoci tohoto druhu se většinou nejdříve projeví u dětí. „Nárůst respiračních onemocnění u nich už malinko pozoruji, zatím to ale není až tak výrazné. Se začátkem školního roku to tak většinou bývá. Děti se ocitnou v novém kolektivu, projeví se u nich i větší stres, který má na možné onemocnění také vliv. Nicméně očekávám, že do měsíce se čísla navýší,“ sdělila hrotovická dětská lékařka Věra Bártová.

Na nárůst onemocnění se postupně připravuje nejen třebíčská, ale i některé další vysočinské nemocnice. „V havlíčkobrodské nemocnici platí zákaz návštěv už od 26. září na oddělení následné péče a rehabilitace. A zcela nově, od 4. října, jsme k nim přikročili i na interním oddělení. Všem návštěvám i ambulantním pacientům doporučujeme nosit respirátory FFP2. Na oddělení rehabilitace je tato ochrana úst a nosů povinná,“ uvedla mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Epidemiolog Rastislav Maďar: Chřipková sezóna bude nejhorší za poslední roky

V pelhřimovské, jihlavské a novoměstské nemocnici zatím o zákazu návštěv neuvažují. I zde ale hlásí vyšší počty pacientů s covidem. „V Nemocnici Pelhřimov máme aktuálně hospitalizovaných třiadvacet těchto pacientů. Covidových lůžek je u nás nyní čtyřiadvacet, takže kapacita je zaplněná z šestadevadesáti procent. Na umělé plicní ventilaci je jeden pacient,“ upozornila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Během vlny covidu velmi trpěli klienti domovů pro seniory – nejen možným onemocněním, ale hlavně odloučením od svých blízkých. „Byla to náročná doba pro klienty i personál. Co se týče covidu, tak současná varianta omicron už představuje o poznání menší riziko. Příbuzní, kteří chodí na návštěvy, si navíc vnitřně osvojili určitá pravidla. Někteří přicházejí s nasazeným respirátorem,“ ozřejmila ředitelka Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou Věra Bařinová.

Podle ní si více než polovina klientů požádala o očkování čtvrtou dávkou proti covidu. „Nyní zde není nikdo covid pozitivní. Kéž by to tak vydrželo celou zimu. Lékaři navíc našim obyvatelům vysvětlují i přednosti očkování proti chřipce,“ dodala ředitelka.

Přední český epidemiolog Rastislav Maďar předpokládá, že právě chřipka bude tuto zimu mnohem silnější než obvykle. „Důvodů je více. Letos bude od roku 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám. Kromě toho za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto chybí většině lidí protilátky,“ vysvětlil Maďar Deníku s tím, že hodně naznačuje i situace na jih od rovníku. Podle něj situace na severní polokouli kopíruje stav, který se o půl roku dříve projevil u protinožců. „Během našeho léta tam mají zimní období. A například Austrálie si letos prošla nejhorší chřipkovou epidemií za posledních pět let,“ doplnil Maďar.

Počet covid pozitivních pacientů hospitalizovaných v nemocnici (k 4. říjnu 2022)



Havlíčkův Brod 35, Jihlava 24, Pelhřimov 23, Třebíč 20, Nové Město na Moravě 16



Denní přírůstek covid pozitivních dle okresů (k 3. říjnu 2022)



Třebíč 63, Jihlava 52, Žďár n. S. 47, H. Brod 40, Pelhřimov 36



Na následky covidu na Vysočině dosud zemřelo 1795 lidí, naposledy (1. října 2022) na Třebíčsku.



Na očkování proti chřipce nově upozorňuje kampaň Státního zdravotního ústavu. Jen necelá čtvrtina lidí nad 65 let věku a chronicky nemocných je proti chřipce očkovaná, pokud bychom vzali čísla za celou populaci, pak je to každý dvacátý člověk. Ideální stav by podle odborníků měl být kolem tří čtvrtin proočkované populace, jako je tomu například ve Velké Británii. Na chřipku v ČR ročně zemře asi 1500 lidí, v případě větších epidemií kolem pěti tisíc.



(Zdroj: nemocnice na Vysočině, Ministerstvo zdravotnictví a SZÚ)