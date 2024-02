„V předcházejícím období byl sice tehdejší hejtman předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale stran doktorů se nic moc nedělalo. Stávající vedení se snaží, přichází s dobrými nápady, ale s ohledem na věkovou strukturu lékařů to stačit nebude.“

Pro příklad nelehké situace pak Kliment jmenoval Velkou Bíteš na Žďársku, která nabízí novým lékařům milion korun jako bonus. Zmínil také Telč na Jihlavsku a Jemnici na Třebíčsku, kde je situace s pediatry podle něj také hodně špatná. „Podle mě se u dětských lékařů sotva pokrývají odchody do důchodu,“ varoval Kliment.

Podle nynějšího vysočinského hejtmana Vítězslava Schreka není situace kritická, přesto by bylo potřeba více praktických a dětských doktorů. „Nemáme aktuální hlášky, že by to byl někde velký problém. Kde to byl obrovský problém, jsme si museli poradit sami,“ připomněl Schrek, že kraj loni zřídil ambulanci dětských lékařů v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě.

Obě mají ještě volnou kapacitu. „Nemělo by se stát, že by byl dětský pacient bez lékařské péče,“ prohlásil hejtman.

Mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová pak upřesnila, že ambulance praktického lékaře pro děti a dorost je otevřená od jedenáctého září loňského roku a za necelých pět měsíců už se tam zaregistrovalo téměř šest set dětských pacientů. Kapacita je rovná tisícovka. „Jsme rádi, že ambulance přinesla významné zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro dětské pacienty na Pelhřimovsku,“ uvedla mluvčí s tím, že ambulance sídlí v prvním nadzemním podlaží Pavilonu péče o rodinu.

Novou ordinaci pediatra mají od loňského ledna také v Hrotovicích na Třebíčsku. „Paní doktorka Stará je super, k dětem má přátelský vztah a vyhovuje mi, že se mně i malému snaží vše dopodrobna vysvětlit. Navíc má ordinace moc hezké prostředí,“ uvedla Iva Procházková, matka jednoho z malých pacientů. V Třebíči pak loni začaly fungovat ještě dvě nové ordinace dětských lékařek.

Od prvního ledna letošního roku je otevřená nová ambulance praktického lékaře pro děti a dorost v Jihlavě. „Situace v Kraji Vysočina v počtu ambulancí praktických lékařů pro děti a dorost je víceméně stabilní,“ zhodnotila ještě aktuální situaci mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.