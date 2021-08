„Lidé už jsou opravdu naštvaní, končí jim předschválené hypotéky, nové už často nedostanou. Navíc se stavby kvůli současné situaci dost prodraží,“ dodává.

Nepříjemnost potvrzují i někteří představitelé obcí. „Schválení územních plánů se výrazně protahuje. Některé obce s tím poměrně dost bojují,“ vyjádřil se první muž křižanovské radnice Ivo Klimeš.

„Situace není úplně ideální. Obce, které mění nebo pořizují nový územní plán na něj čekají dlouho,“ přidal se starosta Martinic Michal Drápela.

Mnozí ze starostů se naopak k problematice územního plánování vůbec vyjadřovat nechtějí. Mají strach z pomsty velkomeziříčských úředníků. „Já vám něco řeknu a oni nám už neschválí vůbec nic,“ řekl jeden z nich.

Do správního obvodu Velkého Meziříčí spadají více než čtyři desítky obcí. Jejich územní plánování podléhá odboru výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí. Tam v současné době pracují tři zaměstnankyně. „Z důvodu trvající pandemie a s tím souvisejících opatření dvě zaměstnankyně delší dobu nedocházely do zaměstnání. Kvůli nemoci nebo ošetřování dětí. Třetí zaměstnankyně do zaměstnání pravidelně docházela, kromě nenadálých krátkodobých nemocí či péče o děti,“ vysvětlila zdržení procesů na úseku územního plánování mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková.

Neustálé stížnosti ze strany obcí i obyvatel Velkomeziříčska donutily úřad k jednání. „S ohledem na to, že jedna ze zaměstnankyň je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a nebylo tak možné zajistit plnohodnotné fungování úseku územního plánování, rozhodla rada města dne 11. srpna o navýšení počtu pracovníků. V této chvíli probíhá výběrové řízení a na úsek územního plánování by měl přibýt další pracovník,“ prohlásila Málková.