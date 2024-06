Vysočina arena v Novém Městě na Moravě se stala dějištěm velkolepé Zetor show. Akce přilákala davy návštěvníků, kteří si užili nejen nablýskané zemědělské stroje, ale i bohatý doprovodný program včetně autogramiád a koncertů.

Zetor Show v Novém Městě na Moravě. | Video: Helena Zelená Křížová

„Já sice traktory moc nemusím, ale tohle je fakt pecka. Jsem ráda, že jsem tu, je to supr,“ vysekla organizátorům Zetor show poklonu maminka dvanáctiletého Lukáše Jana Slámová.

Nejen ona mluvila o akci, kterou zorganizovala firma Moreau Agri Vysočina za podpory Kraje Vysočina v novoměstské Vysočina aréně, v superlativech. Na Zetor show si na své přišli hlavně všichni malí i velcí kluci v rozmezí od jednoho roku do sta let. Ale ani holky nepřišly zkrátka. I ony si akci užily.

Nablýskané nejmodernější i historické stroje, modely traktorů, jízda zručnosti s vlekem, spanilá jízda traktorů, ale také autogramiáda biatlonistů a hokejisty Martina Nečase, koncerty a prezentace škol, to vše a ještě mnoho dalšího bylo na programu.

Čeští sportovci v čele s Martinem Nečasem si na nepřízeň fanoušků a zvláště fanynek nemohli stěžovat. Novoměstský rodák, hokejový útočník Martin Nečas dostal i zbrusu nový dres.

„Poprosil jsem Martina, aby si oblékl náš dres. A protože on mi před tím podepsal svůj dres, podepsal jsem zase já jemu ten náš,“ usmál se event manager Moreau Agri Vysočina Milan Hájek.

Ve Vysočina areně se na akci, které dominovaly zemědělské stroje, sešli slavní rodáci z Nového Města na Moravě i z celé Vysočiny. „Je to takové Vysočina sobě,“ konstatoval hejtman kraje Vítězslav Schrek.

Davy lidí, které akce přilákala, se měly na co koukat. Výstavní exponáty a soutěže doplnil i Den zdraví novoměstské nemocnice, kde se malí i velcí mohli naučit, jak zachránit život a zdraví, zajezdit si na koloběžkách nebo si vyzkoušet vestu simulující otylost. A předávaly se i dary, a to nejen vybraným školám zaměřeným na zemědělství.

Zdroj: Helena Zelená Křížová

„Na platformě Donio stále ještě běží sbírka pro gynekologicko-porodnické oddělení novoměstské nemocnice,“ připomenul náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný další aktivitu firmy MOREA AGRI Vysočina, která sbírku iniciovala.

Po celý den do Vysočina arény přicházeli další a další návštěvníci. A spousta z nich si nenechala ujít ani závěrečný koncert v podání legendární skupiny MIG 21. „Viděla jsem je poprvé naživo. Bylo to skvělé, fakt jsem si to užila,“ netajila se nadšením jedna z mnoha návštěvnic Zetor show Gabriela Skalníková.