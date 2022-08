Na daných úsecích se v těchto dnech intenzivně pracuje. „Předěláváme červený a modrý trail, zefektivňujeme je, děláme zde vlny, klopené zatáčky, zkrátka ho děláme zábavnějším, než byl doteď. Pokud vše půjde dobře, do konce září by mohlo být hotovo,“ řekl Tomáš Kudrnáč, jednatel firmy Dirty parks, která vrátila do formy fialový singletrack a postavila také pumptrackovou dráhu.

Společnost současně připravuje i menší trail pro ty nejmladší návštěvníky. „Není to daleko v lese, je to na louce. Rodiče tak mohou mít děti na očích,“ poznamenal Kudrnáč.

Dětský pumptrack nebude tak náročný a důsledně bude pamatovat na malé cyklisty. „Nebude v takových vlnách jako stávající. A díky jeho otevření se uvolní vytíženost již fungujícího pumptracku, který je na hraně svých kapacit. Současná dráha je navíc určena již pro starší děti,“ vysvětlil Homolka.

Stavba dětského pumptracku, neboli trailu vyjde na tři sta tisíc korun. „Dokončit bychom jej chtěli do patnáctého září. Oprava singletracků je za dva miliony sedm set tisíc korun, zde jsme obdrželi padesáti procentní dotaci z fondu Vysočiny,“ sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. Hotovo by mělo být do patnáctého října, je však možné, že se tady bude dát jezdit už v září.

Zdroj: Radka Sáblíková

Ke všem stávajícím aktivitám přibude ještě stavba nové cyklostezky směrem k arěně. Ta vznikne rozšířením stezky u fabriky Medin, kde zbourali plot. „Vznikne cyklostezka pro cyklisty a pěší a naváže na současnou cyklostezku Vlachovická,“ dodal Homolka. To přinese větší komfort jak pro cyklisty, tak například i pro matky s kočárky, které tuto stezku hojně využívají.