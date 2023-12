/FOTO/ Ani rychlá pomoc kolemjedoucího řidiče nepomohla muži, který sjel i se spolujezdkyní autem do vodní nádrže u Víru.

Tragická nehoda na Žďársku. Řidič sjel s autem do přehrady Vír 2. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v neděli po třetí hodině odpoledne. Pětašedesátiletý řidič jel autem značky Audi RS 5 od Víru směrem k obci Koroužné. „Při jízdě levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a jiným okolnostem, které je možno předvídat, přejel s vozidlem vpravo mimo komunikaci,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Muž autem narazil do betonových patek, vyvrátil je a skončil ve vodní nádrži Vír 2. V autě s ním jela jela i spolujezdkyně, které se podařilo z vozu dostat a doplavat ke břehu. Muži pomohl jiný řidič, který jel kolem. „Ani na okamžik nezaváhal, a když viděl potápějící se vozidlo na hladině nádrže, skočil do vody a dostal muže na břeh,“ sdělila mluvčí. Silně podchlazeného řidiče se na břehu podařilo resuscitovat a zdravotníci ho ve vážném stavu převezli do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Tam však v noci svým zraněním podlehl.

Spolujezdkyně vyvázla s lehkým zraněním a i ji zdravotníci převezli do nemocnice.

Na autě je škoda za dva miliony korun.

