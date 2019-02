Tradiční košt pálenek v Meziříčí se blíží

Velké Meziříčí - Již podeváté se v sobotu sejdou komisaři, aby vybrali nejlepší pálenky, přihlášené do Tradičního koštu pálenek. Akce, která má v porevoluční historii nejdelší tradici v kraji, se opět uskuteční ve Velkém Meziříčí. „Snažíme se vybrat a lidem představit to nejlepší, co je mezi ovocnými pálenkami možné ochutnat," říká organizátor Jaromír Plodek.

Přihlášené vzorky budou komisaři hodnotit v sobotu ve velkomeziříčské hasičce. | Foto: Tomáš Bříza

„Uplynulá sezona bohužel pěstitelům ovoce příliš nepřála, a tak asi nemůžeme počítat s tím, že bychom překonali loňský rekord sto šedesáti vzorků. Už nyní ale víme, že v soutěži budou některé velmi zajímavé pálenky a věřím, že alespoň přes ně se dostaneme," dodal Plodek. Všichni, kdo by chtěli přihlásit své ovocné pálenky a utkat se o diplomy a ceny, tak mohou učinit nejpozději do sobotního poledne přímo u organizátora Jaromíra Plodka v Kozlově u Křižanova či v pálenicích v Kozlově u Křižanova, v Osové Bítýšce a v Lavičkách. „Soutěží se dle kategorií ovoce, z jednotlivých vítězů se potom vybírá šampion výstavy. Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, a případně i místem pálení. Přijímají se vzorky s maximálně pětapadesátiprocentním podílem alkoholu," upřesnil organizátor. Přihlášené vzorky budou komisaři hodnotit v sobotu ve velkomeziříčské hasičce. Na stejném místě se o týden později uskuteční veřejná výstava, na níž bude možné ochutnat všechny přihlášené pálenky. Loňským šampionem se stala slivovice Roberta Chatrného z Kozlova.

Autor: Redakce