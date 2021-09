Výherní novoměstská losovací hra Tour de zahrádka, která má pomoci místním provozovatelům restauračních, kavárenských a cukrárenských zařízení, byla prodloužena. „Začalo babí léto a lidé přišli o posledních čtrnáct dní v srpnu, které propršely. Proto jsme hru posunuli ještě i do září,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Hra spočívá ve sbírání razítek z přihlášených a navštívených podniků do hrací karty. Kompletně orazítkovanou ji pak soutěžící mohou vyfotit a poslat na facebookovou stránku města, nebo s kontaktem a označeným nejlepším podnikem vhodit do schránky na budově městského úřadu. „Losujeme tři vítěze, kteří získají poukazy do oblíbených podniků,“ připomenul Michal Šmarda.