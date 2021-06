Tornáda se Vysočině téměř vždy vyhnula, škody působily hlavně orkány

Tornádo pořádně vyděsilo před měsícem také veřejnost na Jihlavsku. To, co lidé v Malém Beranově zřetelně viděli, však byla dle meteorologů tromba. Jinými slovy šlo o větrný vír, který se tornádu podobá, ale je podstatně méně ničivý, a to mimo jiné díky tomu, že se nedotkne zemského povrchu.

Vichřice Herwart na Vysočině. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Tromba byla na Vysočině víckrát, tornáda se ale kraji na pomezí Čech a Moravy téměř vždy vyhnula. Byla na Znojemsku, na Jindřichohradecku nebo na jižní Moravě, na Vysočině nikdy. Tedy až na jednu výjimku. Polední květnový den roku 2001 za sebou totiž tento živel nechal pořádnou spoušť ve Vilémovicích na Brodsku. „Tornády byl zasažen dlouhý pás území v okolí Sázavy, mezi Zručí nad Sázavou a Světlou nad Sázavou,“ uvedl web Tornáda věnující se těmto jevům. Pás nesouvislých škod se tehdy táhl přibližně po Okrouhlice. Vysočina pomáhá jižní Moravě: do postižených oblastí vyjedou dodávky s věcmi Přečíst článek › Milionové škody ale dokázaly napáchat i orkány, ty se naopak Vysočině nevyhýbají. Ten s názvem Herwart na konci října 2017 přišel deset let po Kyrillu a připravil desítky tisíc domácností o elektřinu. U Starče na Třebíčsku zemřela žena, na kterou v lese spadl strom. V Havlíčkově Brodě padl strom na objekt psychiatrické nemocnice, v Novém Veselí zase na střechu fary. Ze stejného důvodu, tedy kvůli stromům přes koleje, nejezdili na řadě tratí ani vlaky. Bouře Sabine Loni pak řádila bouře Sabine, která napáchala velké škody v lesích, toho času decimovaných kůrovcem. Nejvíce poničených domů, jednapadesát, pak bylo v Rohozné na Jihlavsku. „Tohle nikdo z nás nepamatuje. Švagr říkal, že je v Rohozné pětašedesát let a za tu dobu nic takového nezažil. Vítr nám během chvilky sebral tašky ze starého i nového domu,“ líčila jedna z místních obyvatelek Anna Mikešová. Galerie 29 fotografií v galerii ›





Na návsi zůstal jeden dům bez krovu, o střechu přišla i nově opravená hasičská zbrojnice. Obecní sklad byl poničený natolik, že musel jít nakonec k zemi. Lidé se však semkli, a dali se do práce. „Pomohli hasiči z Rohozné i okolí. Ozývali se jednotlivci, firmy tu pracovaly zdarma,“ vzpomněla starostka Štěpánka Šteflová. „Střechy byly hodně poškozené. Pracovali jsme v náročném počasí,“ přidal svou vzpomínku místní klempíř Martin Kratochvíl. Stejně jako loni, i letos mají lidé ze široké veřejnosti zájem pomáhat tam, kde přírodní živel zanechal spoušť. Na jižní Moravě však bude trvat podstatně delší dobu, než se vše podaří vrátit do podoby ze včerejšího odpoledne.