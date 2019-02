POLNIČKA - Přes padesát let staré topoly ohrožují obyvatele bytové zástavby v lokalitě na Příhoně v obci Polnička. Jedná se o pět stromů, které jsou přerostlé. Jejich dřevina je křehká a mají řadu suchých větví, které ohrožují bezpečnost nejen na přilehlé komunikaci.

Pětice topolů v lokalitě na Příhoně v obci Polnička bude pravděpodobně pořezána. Představují nebezpečí jak pro lidi, tak pro jejich majetek. | Foto: DENÍK/Lucie Kubíková

Žďárská zahradnická firma se chystá do čtrnácti dnů udělat znalecké posouzení. „Topoly jsem ještě podrobně neprohlédl. Ovšem k jejich vysokému věku je velká pravděpodobnost, že bude muset dojít k pokácení. Životnost těchto stromů bývá totiž okolo sedmdesáti let,“ vysvětlil majitel zahradnictví František Bukáček.

Pro skácení by byli i lidé, kteří v blízkosti topolů bydlí. „Stačí, když trochu zafouká, a už se naklání. Mám strach, že nám stromy jednou spadnou na barák. Nechci ani pomyslet, že by měla znovu přijít vichřice, která se tudy prohnala v lednu. Divím se, že ten nápor větru stromy vůbec ustály. Těším se, až odsud zmizí,“ postěžovala si obyvatelka Polničky, která si nepřála uvést jméno.

Doporučí-li zahradnická fi rma skácení stromů, mohlo by k němu dojít ještě na podzim letošního roku. „Urychlilo by se to pouze v případě, kdyby se blížil velký vítr,“ uvedl místostarosta Polničky Luboš Zeman.

Po skácení topolů uvažují představitelé města podél silnice vysadit novou zeleň. „Zatím jsme přemýšleli o hlohu. Doporučili nám ho pracovníci zahradnické firmy,“ nechal se slyšet. Důvodů je hned několik. „Hloh je původní druh ve Žďárských vrších, a navíc nedosahuje žádného extrémního vzrůstu,“ řekl František Bukáček.