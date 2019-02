Žďár nad Sázavou – Na mandát zastupitele rezignoval Tomáš Procházka ze sdružení Žďár – živé město. V zastupitelském sboru okresního města nahradí architekta zahradní projektantka Lucie Zemanová.

Jako důvod své rezignace uvedl Tomáš Procházka kariérní příležitost, která v době uzávěrky kandidátky do komunálních voleb nebyla potvrzená. „Nyní však cítím, že by řádný výkon mandátu zastupitele nebyl s mým pracovním vytížením slučitelný do takové míry, abych plnil funkci dle očekávání voličů. Proto raději svoji pozici přenechám dalšímu kandidátovi v pořadí," vysvětlil své rozhodnutí Procházka v tiskové zprávě sdružení Žďár – živé město. Procházka pracuje v zahraničním architektonickém ateliéru, kde má na starosti vedení projektů. Na kandidátní listině figuroval na devátém místě, díky přednostním hlasům se dostal mezi šest zvolených za sdružení Žďár – živé město.

Z osmého místa na kandidátce se po Procházkově rezignaci do zastupitelstva města dostala Lucie Zemanová. Ta vystudovala zahradnickou fakultu na Mendlově univerzitě v Brně a pracuje v rodinné zahradnické firmě. „Od projekce po samotnou realizaci," uvedla Zemanová. Ta své profesní zkušenosti chce přenést i do práce pro radnici. Lucie Zemanová již byla kontaktována současným vedením města a byly jí doručeny k podpisu všechny potřebné dokumenty tak, aby mohla od pátku 7. listopadu usednout v řadách nově zvolených zastupitelů. Ustavující zastupitelstvo začne ve velké zasedací místnosti městského úřadu v 16 hodin. Na veřejném zasedání složí slib nově zvolení zastupitelé, dále se uskuteční volba starosty, místostarosty a členů rady města.

Změna v zastupitelích je ve Žďáře před ustavujícím zastupitelstvem jedna. „Prozatím přišla do městského úřadu pouze tato rezignace," konstatoval v úterý tajemník žďárské radnice Jan Havlík.

Sdružení Žďár – živé město uzavřelo ve Žďáře nad Sázavou dohodu o spolupráci s KDU-ČSL, ANO a ODS. V ní je zakomponována podpora pro Zdeňka Navrátila (Žďár – živé město) do funkce starosty a Josefa Klementa (KDU-ČSL) do křesla místostarosty. V opozici po mnoha letech skončí ČSSD s dosavadní starostkou Dagmar Zvěřinovou, a také komunisté a TOP 09. V minulém volebním období mělo město dva místostarosty Jaromíra Brychtu z ODS a Ladislava Bártu za TOP 09. Na radnici vládla koalice ČSSD a ODS, kterou doplnila TOP 09.

Zvolení zastupitelé: ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO: Michal Olšiak, Zdeněk Navrátil, Zdeněk Kulhánek, Martin Mrkos, Ondřej Vykoukal, Tomáš Procházka (Lucie Zemanová), ČSSD: Vladimír Novotný, Dagmar Zvěřinová, Tomáš Martinec, Michal Hubert Zrůst, Karel Herold, Zdeněk Štursa, KDU-ČSL: Rostislav Dvořák, Romana Bělohlávková, Josef Klement, Anna Janů, ANO: Radek Zlesák, Vlastimil Forst, Ludmila Řezníčková, ODS: Jaromír Brychta, Jan Mokříš, Radek Černý, KSČM: Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Jaroslav Miklík, TOP 09: Ladislav Bárta, Miloš Jirman.