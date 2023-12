Společně se spolujezdcem Davidem Křípalem usedne Ouředníček do speciálu Toyota Hilux GR T1+ v barvách nového českého týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Jejich vůz je koncepčně shodný s vítězným autem z posledních dvou Dakarů. „Dlouho jsme tvrdě pracovali, abychom tuto příležitost získali. Možnost usednout do továrního auta je snem každého závodníka,“ říká pilot.

Po náročné sezoně se bez problémů neobešly ani poslední přípravy, „Chvilku před technickými přejímkami jsme našli na autě technický problém. Vypadalo to tak dramaticky, že auto ani neodpluje na lodi a budeme ho muset posílat letecky,“ vzpomíná Ouředníček. Vše se ale stihlo a loď naložená závodními auty vyrazila na Blízký východ. „Když ve zprávách vidím, že se jemenští teroristé snaží střílet na lodě, nedělá mi to úplně dobře na duši,“ připomněl závodník.

Závod ho nadále hodně zaměstnává. „Pořád je co vyřizovat. Objednávky závodního benzinu, letenky, vše kolem týmu. Teď jsem třeba přikupoval další zavazadla do letadla. Povezeme s sebou dalších sto dvacet kilogramů. Nějaké díly přišly až nyní, máme nové helmy,“ vypočítává. „Jsem rád, že to tak je, protože pak mám jistotu, že je vše zařízené. Musím jen doufat, že neudělám žádnou chybu,“ uvědomuje si závodník.

Zatímco někteří jeho soupeři tráví prosinec trénováním v poušti, řeší Tomáš Ouředníček i chod firmy MusicData, kterou vede. Letos i v trochu jiném duchu než dříve. „Bezpečnostní situace v oblasti je vyhrocená. Uvědomil jsem si, že kdyby se mělo něco stát, musím se postarat o to, aby rodina i firma mohla fungovat i beze mě,“ vysvětluje s tím, že na závodních autech nebudou například u jmen závodníků vlaječky. „Je to preventivní opatření, nic oficiálního. Pravděpodobně bychom mohli být ohroženi teroristy,“ říká.

Tomáš Ouředníček (54) - příští Dakar bude jeho devátým, celkem vybojoval 7 dakarských medailí. - na první Dakar odstartoval v roce 2009 jako spolujezdec Miroslava Zapletala, posádka devět let držela historický český rekord 7. místo celkově a 3. místo v kategorii - v roli pilota absolvoval Rally Dakar pětkrát, pokaždé dovezl závodní vůz až na cílovou rampu. - od roku 2017 tvoří posádku s Davidem Křípalem. Tento rodák z Kamenice u Jihlavy žije a pracuje v Třebíči, v tom roce vyhráli největší africký závod Morocco Desert. - týmovým mottem posádky je „Nikdy to nevzdám“. - Rally Dakar letos startuje 5. ledna, končí o dva týdny později. Posádky čeká téměř osm tisíc kilometrů, z toho téměř pět tisíc v závodním tempu

Příjemné naopak je, že se letos bude startovat téměř o týden později, než bývalo zvykem. „Pořadatelé posunuli start na pátého ledna, tím pádem my odlétáme až na Nový rok. A je super, že si dokážeme užít Vánoce naplno s rodinou a Dakar dostat z hlavy,“ těší se Tomáš Ouředníček. Plánuje, že se během svátků nepodívá na jediné video ani fotky související s Dakarem. V dalších dnech si ale přeci jen více prohlédne tratě, bude zkoumat nové informace. Připravovat se chce psychicky i fyzicky.

V jídle se příliš omezovat nemusí, což ho těší. „Od pořadatelů jsme dostali úžasné doporučení, abychom před Dakarem přibrali. To je hrozně fajn, protože já miluji sladké, miluji vánoční cukroví a to se nedá udržet váha,“ usmívá se. „V rozumných mezích přiberu, ale každý Dakar pak zhubnu pět až sedm kilogramů,“ dodává.

Pivo si ale během závodu nedá, v Saúdské Arábii je veškerý alkohol striktně zakázaný. „Já nejsem žádný velký pivař, ale na Dakaru mi pivo chybí. Když ze sebe člověk vydá obrovskou energii, je propocený, vrátí se do servisu, tak to pivo je něco úžasného,“ popisuje zkušenost z minulosti, kdy se závodilo v Jižní Americe a alkohol tam nebyl žádný problém.

Rodina mu pak bude fandit na dálku. „Chvilku jsme uvažovali, že by letěli na start se mnou, ale letos to ještě nepůjde. Děti jsou školou povinné a příliš mnoho by zameškaly,“ vysvětluje s tím, že třináctiletý syn Matěj by rád jednou sám závodil na Dakaru. „Čas, který tam budeme mít do startu, musíme maximálně využít na finální nastavení auta, svézt se, udělat servis, na který jsme dříve neměli díly. Bude to pro nás velice intenzivní. Možná bych se ani rodině nemohl věnovat,“ usuzuje závodník.

Přímo se tak nabízí otázka, jaký výsledek mohou fanoušci od posádky z Vysočiny na Dakaru 2024 očekávat. „Víme, že nás čeká velmi náročná trať a těžká konkurence. I když máme už něco za sebou, je pro nás tento ročník tak trochu seznamovací a nemůžeme čekat, že budeme hned vyhrávat. S Toyotou máme tento projekt naplánovaný minimálně na pět roků,“ vysvětluje Tomáš Ouředníček.

Spolu s Davidem Křípalem však již v minulosti dokázali, že jsou bojovníci a že jejich týmové heslo Nikdy to nevzdám nejsou jen prázdná slova. „Až se postavíme na startovní rampu, bude to velká odměna za dvouletou usilovnou práci na novém projektu. Bylo nesmírně obtížné dostat se do tohoto stádia a jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo. Chceme si to naplno užít, dojet až do cíle a když se podaří zajet nějaký trochu lepší výsledek, budeme moc rádi,“ uzavírá skromně Tomáš Ouředníček.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni