Jedenáct set korun bez jedné koruny zaplatí letos jeho návštěvníci za celodenní vstupné. „Určitě je to poměrně vysoká částka. Když si vezmeme, jaký rozpočet má běžná rodina, je to jistě do jejich rozpočtu zásah. Na druhou stranu jsme ale nikdy netvrdili, že jsme nejlevnější zábava. Většina návštěvníků u nás tráví šest sedm hodin. Jde o zábavu na celý den. V ceně vstupenky má člověk veškeré tobogany a atrakce,“ řekl k cenám už dříve ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.