Muž, který v létě oslavil sedmdesátku, se nakazil od svého vnuka. „Bylo to na začátku října. Nakazila se celá rodina. Bylo to jako řetězová reakce,“ řekl Miloš Pospíšil.

Nejprve měla zdravotní problémy jeho manželka. Test na koronavirus byl pozitivní. „Trvalo to týden. Měla jsem trávící problémy. Pořád jsem zvracela, na jídlo jsem se nemohla ani podívat,“ popsala Slávka Pospíšilová.

Příznaky onemocnění se u Miloše Pospíšila projevily později. A byly zcela jiné, než u jeho manželky. Začaly teploty, pak se přidal kašel. Špatně se mu dýchalo. „A strašně se potil,“ doplnila Slávka Pospíšilová.

Osm dnů se to snažil vydržet. „Pořád jsme si říkali, že do nemocnice ne. Že kdo ví, jak to tam teď vypadá. Když mě pak začala navíc ještě strašně bolet hlava, zavolali jsme vnučce, která je zdravotní sestra. Ta se na mě přijela podívat. A okamžitě volala záchranku,“ pokračoval Miloš Pospíšil.

Sanitka dojela do deseti minut. Pak už to šlo ráz na ráz. „Už v sanitce mi dali kyslík a nějakou kapačku. Na kyslíku jsem pak byl po celou dobu pobytu v nemocnici,“ podotkl dnes již vyléčený pacient.

Nejhorší bylo dodávání kyslíku

Nemocného umístili na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a naordinovali mu remdesivir. „Tam byl dva dny. Pak strávil týden na jednotce intenzivní péče. A týden pak byl ještě v nemocnici na pokoji,“ shrnula dobu manželovy hospitalizace Slávka Pospíšilová.

Nejhorší vzpomínky má Miloš Pospíšil na dodávání kyslíku. „Dostával jsem kyslík do nosu pod tlakem. Musel jsem to vydržet, dýchat jsem musel se zavřenou pusou. Jakmile jsem ji otevřel, přístroj začal „křičet“. Dva dny a dvě noci jsem nespal, to nešlo. Nos mě bolel,“ vzpomínal na dny strávené a na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

Ačkoliv léčba příjemná nebyla, chování a přístup personálu byl prý přímo dokonalý. „Všichni se snažili nám pomoci. Byli přísní, museli jsme poslouchat. Ale byli skvělí a při práci dokonale sehraní. To byla symfonie,“ usmál se Miloš Pospíšil.

Pobyt v nemocnici se tím pro něj stal o mnoho snesitelnější. „Sestřičky se o nás staraly s nevšední péčí. A sanitářky také. Dokonce mě oholily, což bylo úžasné. Všem bych chtěl strašně moc poděkovat,“ vzkázal zdravotníkům z novoměstské nemocnice vděčný pacient.