Žďársko - Z více než devíti a půl tisíce řidičů v okrese Žďár nad Sázavou, pro které je letos povinná výměna řidičských průkazů, si jich během prvního pololetí výměnu nevyřídila ani polovina.

Do konce roku 2013 jsou řidiči povinni nechat si vyměnit řidičské průkazy vydané v období mezi 1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004. | Foto: archiv

Pokud nechtějí být vystaveni riziku postihu, musejí mít průkaz vyměněný do 31. prosince. Týká se to držitelů řidičských průkazů, které byly vydány v období od ledna 2001 do dubna 2004. „Na začátku července bylo ve Žďáře evidováno 2 635 nevyměněných řidičských průkazů, které této povinné výměně podléhají," informoval vedoucí odboru dopravy žďárského městského úřadu Jaroslav Miklík.

Žádat o výměnu průkazů je možné ve žďárském okrese ještě na třech dalších úřadech obcí s rozšířenou působností.

Podle poslední dostupné statistiky Ministerstva dopravy České republiky zbývalo začátkem prázdnin vyměnit ve Velkém Meziříčí 1 760 průkazů, v Bystřici nad Pernštejnem 1 162 a v Novém Městě na Moravě 1 111.

Snaží se lidé zařizovat si nový průkaz průběžně? „Máme teď plno, lidé nyní úřední dny využívají," sdělil vedoucí bystřického odboru dopravy a silničního hospodářství Jiří Daniel. Připomněl, že v červenci v Bystřici vyměnili kolem 330 průkazů. Kdyby probíhaly výměny stejně rychle, bystřičtí úředníci by stihli vyhovět všem žadatelům ještě před začátkem prosince.

„Lidé využívají k výměně i den třeba z dovolené, tak je jejich počet vyšší. Počítáme ale s tím, že koncem září bude ten stav klesat. Na množství výměn mají v tomto období vliv i končící pětileté lhůty průkazu profesní způsobilosti, kdy dochází k redukci dvou průkazů na jeden, a to řidičský průkaz, co nese i předmětný průkaz profesní způsobilosti v harmonizovaném kódu 95," vysvětlil Jiří Daniel.

Plynule se žádá také ve Velkém Meziříčí. „Musím říci, že letos se výměny zrychlily. S tempem, jaké nabraly, jsme celkem spokojení," řekl vedoucí meziříčského dopravního odboru Jiří Pospíchal. „V úředních dnech evidujeme kolem stovky žádostí. Nejsou to všechno samozřejmě jen tyto povinné výměny, ale většina ano," dodal Pospíchal s tím, že po prázdninách opět řidičům bude dopravní odbor povinnou výměnu připomínat, například na webu města Velké Meziříčí.

Podobně „postrčit" by patrně znovu potřebovali i žďárští řidiči. „Začátkem července byl zvýšený zájem, ale teď se to zase nějak uklidnilo," řekl včera Jaroslav Miklík, vedoucí žďárského odboru dopravy

„Teoreticky by se to stihnout dalo, kdyby ovšem zájem neochaboval. Teď to ale vypadá, že hodně řidičů si tuto povinnou výměnu nechá zas na poslední chvíli, jako obvykle," dodal Jaroslav Miklík. Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti. Je to povinnost z platné právní úpravy, proto výměna řidičského průkazu není zpoplatněna. Pokud je jeho vydání požadováno v kratší lhůtě, do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro úkon již stanoven správní poplatek 500 korun.

O výměnu lze žádat příslušný městský úřad, k žádosti je třeba mít i fotografii 3,5 x 4,5 cm, doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.