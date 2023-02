Blíží se biatlon a v centru Nového Města chybí restaurace. Ostuda, říkají místní

Hamza zároveň doufá, že závody to zásadním způsobem neovlivní. „Nemůžeme nikomu mluvit do podnikání. Když si někdo chce zavřít svou restauraci, tak si ji zavře. Já s tím nic nenadělám. Ani to nemohu nijak ovlivnit. A stejně tak by to nemělo ovlivnit nás. Věřím, že to šampionátu vizitku nezkazí. A mistrovství světa budeme hostit příští rok, takže do té doby se to možná už zlepší,“ předeslal šéf biatlonového svazu.

Žeby se mohlo blýskat na lepší časy, naznačil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Mám informace, že by se restaurace měly na náměstí otevírat. Nevím, jestli se to podaří stihnout do konce února. Ale za měsíc by to už mělo být. Je to dobrá zpráva,“ popsal starosta.

Starosta přiznal, že městu dostatek hostinců poslední měsíce chyběl. „Hodně se o tom i mluvilo. Je tedy dobře, že se to podařilo vyřešit. A o světový pohár ani tak nejde. Důležitější je to spíš z hlediska služeb pro lidi, kteří tady žijí,“ dodal Šmarda s tím, že se na otevření těší.

Místní berou jako ostudu, že se nemají ve svém městě kde najíst. „Od podzimu se nic nezlepšilo. Byli jsme zvyklí chodívat například do Romantiky nebo do restaurace U Pasáčka. Teď nemůžeme ani jedno z toho. Je to velká ostuda. A to sem co nevidět přijedou fanoušci z ciziny kvůli biatlonu. To nebude moc pěkná vizitka, když se projdou po našem městě a nebudou se mít kde najít,“ posteskla si zdejší obyvatelka Dana Černá.

Kompletně bez hostinců však Nové Město na Moravě není. Dál od centra leží například Kozlovna U Dvou koček či pizzerie. V samotném středu města jsou také kavárny či obchod s Kebabem.