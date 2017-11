Tisíc lidí plulo při benefici Na jedné lodi

Nové Město na Moravě – 179 tisíc korun. Tolik peněz se podařilo vybrat při benefici nazvané Na jedné lodi, předsudkům navzdory. Už po šesté ji v pátek 3. listopadu v novoměstském kulturním domě uspořádala obecně prospěšná společnost Portimo.

„Letos benefici navštívilo téměř tisíc hostů. A také výtěžek byl rekordní, když přesáhl částku sto sedmdesát devět tisíc korun. Portimo peníze využije k rozvoji svých sociálních služeb a programů,“ oznámila Ruth Šormová, ředitelka Portimo, o.p.s.

Součástí celodenní benefice byla i beseda Stereotypy nejsou dobré tipy, jejímiž hosty byli novinář Erik Tabery - šéfredaktor Týdeníku Respekt, a Marek Štys, šéf humanitárních projektů o.p.s. Člověk v tísni. Sál novoměstského kulturního domu zaplnilo téměř 350 posluchačů, především studentů, kteří nejen naslouchali, ale mnozí se sami zapojili do debaty.

Po celý den byl připraven i program pro děti: výtvarný a fotografický ateliér V cizí kůži a také originální Hračkoviště. K benefici už neodmyslitelně patří Kafárna, pro kterou Portimo získalo téměř všechno jídlo i pití darem.

O zlatou tečku za beneficí se postarali Bára Hrzánová a Radek Holub, protagonisté večerního představení Začínáme končit z repertoáru Divadla Kalich. Hráli pro 520 diváků, kteří zaplnili velký sál kulturního domu do posledního místa.

„Výtěžek je pro nás samozřejmě důležitý, ale není to rozhodně jediný důvod, proč benefice pořádáme. Smysl se ukazuje právě tehdy, když se díky benefici třeba objeví nový dobrovolník, když návštěva pomůže lépe porozumět sociálním službám a práci neziskovek nebo když, jako při letošní výstavě, někdo vzkáže: Předsudky? Každý je máme. Je těžké se jich zbavovat, ale stojí to za to! Benefice dává lidi dohromady, a to je pro nás ta největší odměna. Už zjara se začne náš tým chystat na sedmou benefici, která se uskuteční napřesrok, kdy Portimo oslaví dvacáté narozeniny,“ nechala se slyšet ředitelka Portimo Rut Šormová.





Portimo

Portimo, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1998 a pomáhá v Novém Městě i širším regionu dětem, mládeži, dospělým lidem i celým rodinám v nepříznivé životní situaci, a to prostřednictvím pěti registrovaných sociálních služeb (EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Věnuje se také dobrovolnickým programům a programům primární prevence ve školách, které realizuje Centrum prevence CéPéčko. Portimo získalo prestižní ocenění Neziskovka roku 2016.