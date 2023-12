Poslední vozík s uranovou rudou byl vyvezen na povrch. Důl Rožná 1 končí

Ten také popsal důvody, proč je proti zahájení studie. Poté, co v roce 2017 skončila těžba uranové rudy, zažili v obci obnovu krajiny. Podle starosty o ni nechtějí přijít. „Je tady klid a děláme ozdravné kroky. Zrekultivovali jsme většinu zasažených oblastí. Krajina se za těch pár let vrátila téměř do původního stavu. Je pro nás nepřijatelné, aby se to znovu rozbouchalo,“ vysvětlil starosta Pokorný. A doplnil další část argumentů. „Už tady ani není žádná infrastruktura. Muselo by se všechno vybudovat od začátku. A jednou nám to tady stačilo,“ podotkl.

Obec Rožná

Zdroj: se souhlasem obce Rožná

O případné svolení k průzkumu požádalo ministerstvo životního prostředí firma Geomin, Deník kontaktoval jednatele Luďka Hůlku. Ten však situaci odmítl jakkoli komentovat.

Starosta Libor Pokorný dodal, že podle posledních informací, která dostal, by se o povolení mělo rozhodnout na začátku příštího roku. „My jsme na ministerstvo poslali stížnost. Od té doby žádné novinky nemáme. Ani z geologické společnosti s námi zatím nemluví. Tak čekáme, co bude dál,“ poznamenal Pokorný.

Poslední vozík z dolu Rožná I

Zdroj: Deník/ Helena Zelená Křížová

Okolí Rožné přitom není jediným místem na Vysočině, kde se nachází vzácné kovy. Nedávno geologové prozkoumávali také oblast v okolí Starého Ranska na Havlíčkobrodsku, kde leží zásoby niklu, mědi, kobaltu či kovů platinové skupiny.

Vedoucí výzkumu Vojtěch Wertich z České geologické služby Deníku naposledy sdělil, že do budoucna nevylučuje v této oblasti těžbu. „Bude záležet například na cenách kovů, poptávce nebo potřebách státu. Ložiska se v současnosti netěží. Pokud by se to mělo změnit, tak je to otázka dlouhodobého a náročného ložiskového průzkumu,“ uvedl geolog s tím, že výzkumů budou dělat vícero.

