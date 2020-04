„Naše laboratoř získala oprávnění provádět PCR testy od Státního zdravotního ústavu už před několika dny. Testování jsme ale zahájili až tento týden, protože jsme čekali na dodání speciálních testovacích kazet. Podařilo se nám zatím získat osmdesát kusů, což vydrží na čtrnáct dní. V tuto chvíli jsme schopni provádět osm testů denně,“ uvedla vedoucí oddělení klinické mikrobiologie Ilona Handlová.

Počty testů jsou v tuto chvíli kvůli nedostatku kazet na trhu limitovány. Jestliže se nemocnici podaří dohodnout se s dodavatelem, může další dodávku testovacích kazet očekávat za dva týdny. Přednostně testováni jsou hospitalizovaní pacienti.

„Testovanému je proveden výtěr z nasofaryngu, který se pak testuje metodou PCR. Vyšetření budeme zatím provádět především v pracovní dny, tím se výrazně zkrátí čas do vydání výsledku. Výsledky jsou hotové do hodiny. Výhodou je také to, že můžeme rychle otestovat i naše zdravotníky, u kterých by to bylo potřeba,“ řekla Ilona Handlová.