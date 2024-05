Test Fest. Tak se jmenuje akce pro fanoušky horské cyklistiky v Novém Městě na Moravě. V rámci Světového poháru bikerů budou lidé moci otestovat téměř tři sta špičkových kol.

Světový pohár horských kol se v Novém Městě na Moravě uskuteční od 24. do 26. května. | Foto: UCI Mountain Bike World Series: Nové Město na Moravě 2024

Téměř tři sta bicyklů budou moci vyzkoušet návštěvníci Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Ten se uskuteční od 24 do 26 května.

Testování kol je součástí doprovodného programu. “Test Fest nám letos nabobtnal do nebývalých rozměrů a nabídne hned 283 testovacích kol,” uvedla mluvčí organizátoru světového poháru Kristýna Kopecká.

Párek nad cílem i talkshow z náměstíčka: světový pohár ve Městě odhaluje detaily

Biky budou k testování připraveny v pátek od 16 do 19 hodin, v sobotu celý den od 9 do 18 hodin a v neděli pak od 9 do 14 hodin. “Rezervace je možno vytvářet přes jednotný rezervační systém,” dodává Kristýna Kopecká.

Dny testování Pátek, 24. května, 16:00 - 19:00

Neděle, 26. května 9:00 - 14:00

Zázemí testování kol

Novinkou v doprovodném programu je také prezentace Tech News, při které budou cyklistické značky představovat své nejnovější modely kol a účasti svých ambasadorů. Jedním z nich má být také olympijský šampion Jaroslav Kulhavý.

Diváci si při světovém poháru horských kol užijí celkem šest elitních závodů. Sledovat je budou z lesa Ochozy i z modernizované Vysočina areny, která fanouškům nabídne větší komfort než v minulosti.

