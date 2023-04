Pošta v Sychrově ulici, která přestane v červenci fungovat. Vlastimil Bubeníček ji má od domu tři minuty chůzeZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Česká pošta chystá ke konci června zrušit tři sta svých provozoven. Jednou z nich je i ve žďárské Sychrově ulici. Na tomto sídlišti pod Zelenou horou bydlí spolu s manželkou Vlastimil Bubeníček, oba přitom jsou důchodci. „Zrušení je pro nás velkou komplikací. Manželka byla na poštu zvyklá chodit pro důchod. I já ji využíval. Jsem včelař, a proto občas musím nějaký ten balíček poslat,“ vysvětluje předseda včelařského spolku Vlastimil Bubeníček.

ANKETA: Kterou pobočku by Česká pošta ve Žďáře měla rozhodně zachovat?

Redaktor Deníku se proto s ním vydal po trase, kterou budou muset místní od léta absolvovat. Do centra to jsou tři kilometry. Pokud člověk nemá auto, je nejlepší možností na přesun městský autobus. O kolik je cesta k hlavní poště delší oproti stávající v Sychrově ulici?

Ujít cestu od domu Vlastimila Bubeníčka na poštu v Sychrově ulici zabere bez balíku tři minuty. Manželé byli zvyklí touto trasou chodit několikrát do měsíce. „I když pobočka nemá bezbariérový přístup, nedělá nám problém tam dojít. Do centra je to ale příliš daleko,“ upozorňuje důchodce na to, co ho od července čeká. Podobně to mají i ostatní obyvatelé na sídlišti pod Zelenou horou.